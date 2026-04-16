演歌歌手・新浜レオンが１５日、神奈川県内で初ＥＰ「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」のリリースイベントを開催。雨が降りしきる中、スペシャルゲストとして、収録曲「ＬＯＶＥしない？」の作詞作曲を手がけたシンガー・ソングライター、こっちのけんとが駆けつけ、同曲などをコラボ歌唱するなど、熱く盛り上げた。２人は２０２４年のＮＨＫ紅白歌合戦で同じ初出場組だった縁で親交を深めた。同い年という共通点もあったが、こ