SKY-HIのソロ7作目『Success Is The Best Revenge』は、ラップ／ポップの枠を越えて”今のSKY-HI”を総括する作品だ。冒頭「The Best Revenge」には、ヘッズとしての矜持と傷が刻まれ、対して「If I die tomorrow」ではシンガーソングライター的な深度で内面を掘り下げる。本稿ではその振れ幅を手がかりに、SKY-HIのソロ活動の現在地と、この先に向かう輪郭を探った。【写真を見る】SKY-HI「居場所はそこしかなかった」ー今回のア