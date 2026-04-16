4月10日、人気アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開された。3日間の観客動員数は231万8009人、興行収入は35億213万7800円を記録し、シリーズ過去最高の滑り出しとなった。写真】まさかの本名！SNSで大バズりした12歳タレントの毛利蘭平均座席稼働率は36.3%'23年公開の『黒鉄の魚影（サブマリン）』は138.8億円、'24年公開の『100万ドルの五稜星（みちしるべ）』はシリー