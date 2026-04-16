将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第39期竜王戦3組ランキング戦が18日、東京・将棋会館で指され、糸谷哲郎八段（37）が鈴木大介九段（51）に122手で勝利した。糸谷は八段昇段後の公式戦250勝を達成し、九段に昇段した。振り駒の結果、鈴木が先手になり、戦型は鈴木の三間飛車へ進んだ。中盤、自陣に作られた鈴木の馬と自身の飛車との交換を迫った糸谷が、手駒にした角を攻防に放った。そして4筋の鈴