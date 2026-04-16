俳優の武田真治（53）の妻でモデル、歯科衛生士の静まなみ（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。初めての子連れ海外旅行を報告した。「6年ぶりのグアム」と静。「子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」とつづった。「今回泊まったホテル @hyattregencyguam 本当に居心地よくて、子ども連れでも安心して過ごせました」とし、「部屋に