【新華社南昌4月16日】春の耕作期を迎え、中国江西省撫州市広昌県甘竹鎮の農業サービスセンターでは、水稲育苗ラインの作業員が自動化された設備を操作して手際よく作業を進めている。垂直循環式の育苗棚が一定の速度を保ちながら稼働し、何層にも重なった苗がエレベーターに乗っているかのように、温湿度を精密に管理された環境で順調に生育している。