ワンマン運転開始に合わせて7000系3編成を導入西武鉄道は2026年4月16日、「サステナ車両」として東急電鉄から譲受した7000系について、2026年6月27日（土）から狭山線で運行を開始すると発表しました。【映像】ついに完成！これが狭山線に導入される「7000系」です（車内も）西武鉄道は、他社から譲受した環境負荷の少ないVVVFインバータ制御車両を「サステナ車両」と称して走らせる計画を推進しています。その第一弾として、