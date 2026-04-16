台湾積体電路製造（TSMC）のロゴ＝2023年11月、台湾・新竹市（共同）【台北共同】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が16日発表した2026年1〜3月期決算は、売上高と純利益がともに四半期として過去最高となった。人工知能（AI）関連の半導体需要が強いことが追い風となっている。中東情勢悪化による生産への影響は今のところないと説明した。9四半期連続で増収増益となった。純利益は前年同期比58.3％増の5