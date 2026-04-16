【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1】 【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.2】 9月より順次展開予定 BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ景品「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1」、「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニッ