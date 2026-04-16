「学園アイドルマスター」よりRe;IRISとBegraziaがちびぐるみで登場。9月より順次展開予定
【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1】 【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.2】 9月より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ景品「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1」、「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.2」を9月より順次展開する。
本景品は「学園アイドルマスター」より花海咲季・月村手毬・藤田ことねのユニット「Re;IRIS」と花海佑芽・秦谷美鈴・十王星南のユニット「Begrazia」をちびぐるみシリーズで立体化。
それぞれユニット衣装をまとった姿が再現され、表情や小物も再現されている。
【学マス】ユニット衣装に身を包んだアイドルたちのちびぐるみが2026年9月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/p7oRQAhMo3- アイドルマスター公式 (@imas_official) April 16, 2026
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