【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1】 【学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.2】 9月より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ景品「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.1」、「学園アイドルマスター ちびぐるみ～ユニットコレクション～vol.2」を9月より順次展開する。

本景品は「学園アイドルマスター」より花海咲季・月村手毬・藤田ことねのユニット「Re;IRIS」と花海佑芽・秦谷美鈴・十王星南のユニット「Begrazia」をちびぐるみシリーズで立体化。

それぞれユニット衣装をまとった姿が再現され、表情や小物も再現されている。

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