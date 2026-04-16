「真夏の炎天下、倉庫に10日以上も閉じ込められていた地域猫。あと少し発見が遅れていたら助からなかった」【アフター写真】元の姿に戻った猫…ふっくらした姿にそんな愛猫との出会いを振り返る投稿が、Threadsで反響を呼んでいます。過酷な状況から保護されたのは、キジトラ猫「タマ」ちゃん。のちに飼い主となるAri Mayaさん（@mayamei1230）と出会うまでは、紆余曲折があったといいます。一体、タマちゃんに何があったのでしょ