「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、ＨＩＯＫＩが「買い予想数上昇」で３位となっている。 １５日の取引終了後に２６年１２月期第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高１１３億８６００万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益２３億６００万円（同２７．８％増）、純利益１６億５３００万円（同４１．１％増）となった。データセンターの増設