「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、ＨＩＯＫＩ<6866.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１５日の取引終了後に２６年１２月期第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高１１３億８６００万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益２３億６００万円（同２７．８％増）、純利益１６億５３００万円（同４１．１％増）となった。データセンターの増設に伴うサーバー需要の拡大を背景に電子測定器事業が大幅に伸長。また、同じくデータセンターの新設・増設に伴い、安全運用・保守用途で現場測定器への需要も増加した。



第１四半期の大幅増益を受けて、この日の同社株には朝方から買いが殺到し、カイ気配でスタートしたのちに順調に気配値を切り上げる展開となった。午後２時時点でストップ高の９７３０円カイ気配となっており、なおも買いを集めていることから、買い予想数が上昇しているようだ。



なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高４３０億円（前期比６．１％増）、営業利益７６億８０００万円（同１３．１％増）、純利益６０億円（同９．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS