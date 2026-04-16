ハイブリッド専用車になり中身も大幅充実2026年4月10日、トヨタは人気の3列シートミニバン「ノア」の一部改良を発表しました。発売は5月6日です。ノアは、後輪駆動車をベースとした「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継として、FFプラットフォームを採用した新世代のミドルクラスミニバンとして、兄弟車「ヴォクシー」とともに2001年に誕生しました。【画像】超カッコいい！ これが新たに追加された「新ノア“最安