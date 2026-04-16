ハイブリッド専用車になり中身も大幅充実

2026年4月10日、トヨタは人気の3列シートミニバン「ノア」の一部改良を発表しました。発売は5月6日です。

ノアは、後輪駆動車をベースとした「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継として、FFプラットフォームを採用した新世代のミドルクラスミニバンとして、兄弟車「ヴォクシー」とともに2001年に誕生しました。

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現行型は4代目にあたり、最新のTNGA GA-Cプラットフォームを採用することで、走行性能と安全性が大きく向上しています。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895?1925mmで、全車が3ナンバー車となっています。

今回実施された改良でもっとも大きなトピックのひとつが、パワートレインの変更です。

これまで設定されていた2リッターガソリン車を廃止し、1.8リッター＋モーターのハイブリッド車に統一されました（福祉車両「ウェルキャブ」を除く）。

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環であり、環境性能をさらに高める方向性が明確に示されています。駆動方式は2WD（FF）と4WD（E-Four）の2種類です。

あわせて、これまで設定されていた標準ボディのラインナップが廃止され、全車がエアロボディに統一されました。

それに伴い、従来の最廉価グレード「X」に替わるベーシックグレードとして、新たに「S-X」が設定されています。

外観面では、フロント周りのデザインが変更されました。ヘッドライト周りが新デザインとなり、目元を強調するスタイリッシュな印象に仕上げられています。

フロントグリルのメッキ部位もメッキモール＋ボディカラー共色に変更され、ボディとの一体感が高まりました。

ボディカラーは新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」が加わり、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」と合わせて全4色の展開となっています。

インテリアも各所がアップデートされています。

シフトノブやウィンドウスイッチ周りはピアノブラック塗装に変更（S-X除く）。上位グレードの「S-Z」では、メーターフードへの表皮巻き・ステッチ加工やインストルメントパネルへのステッチ加工が追加されたほか、シート表皮のデザイン変更やドアトリムへのステッチ加工追加など、質感と高級感が底上げされています。

メーターの液晶部分も大型化され、視認性が向上しました。S-Zは7インチから12.3インチへ、S-G・S-Xは4.2インチから7インチへとそれぞれ拡大。また、前後方ドライブレコーダーがS-Zに標準装備（S-Gはメーカーオプション）となったほか、ワンタッチスイッチ付きデュアルパワースライドドアがS-Gにも標準装備として追加されました。

走行面では、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地が改善されています。

さらにノイズの侵入経路へ防音材を最適配置し、車内の静粛性も高められました。

E-Four車にはドライブモードセレクトに新たな「SNOW EXTRAモード」が追加され、雪道などでの走行安定性も向上しています。

車両価格（消費税込み）は、エントリーグレードのS-X（2WD・7/8人乗り）が326万1500円から、最上級グレードのS-Z（E-Four・7人乗り）が430万9800円となっています。

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2022年のデビュー以来初となる大規模な改良を経て、より環境性能・快適性・安全性を高めたノアの新モデル。

5月の発売に向けて、引き続き注目が集まりそうです。