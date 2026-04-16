長く付き合いのあるグループでは、ときどき顔を合わせることもあるでしょう。複数の人がいるとそれぞれ性格や特徴が出るものですが、褒められにくい人もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『学生時代から付き合っているグループがある。この前、ある人がランチ終わりに忘れ物がないかと最後に席を見渡していたら、全員が「さすが気が利く！」と言い合っていた。これ、今まで私もやってい