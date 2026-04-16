2023年に原市平塚工区として延伸開通を果たした第二産業道路。 「第二産業道路」は60年以上続く巨大プロジェクト 第二産業道路の概要。 人口の密集する埼玉県南部では、その交通需要に対して道路ネットワークの整備が追いついておらず、各所で慢性的な渋滞が発生している。そのため、地域の骨格を担う東西・南北方向の幹線道路の整備が、長年にわたり進められてきた。そのなかで、計画路線として完成が目前に迫っている