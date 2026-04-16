◆ロサンゼルス・ドジャース8ー2ニューヨーク・メッツ15日（日本時間16日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が15日（日本時間16日）、メッツ戦で6回を1点に抑え、2勝目を挙げた。日本時間16日11時10分からの本拠地でのメッツ戦で、大谷翔平選手は打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場した。投手のみの出場は、エ