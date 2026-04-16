anoが、ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）主題歌の新曲「愛晩餐」のMVを、本日4月16日21時にanoのオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開する。あわせて、ティザー映像が公開された。 （関連：【映像あり】ano、ドラマ『惡の華』主題歌の新曲「愛晩餐」MVティザー映像） 同楽曲は、anoにより特別に書き下ろされ、本人が演じる仲村佐和という役や作品に向き合い、ドラマの世界観にたっぷりと浸ったanoだ