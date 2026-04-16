去年3月に総合スーパーが閉店した長野市の北長野駅周辺に16日、スーパーマーケットの「A・コープファーマーズ北長野店」がプレオープンしました。リポート「開店前の店舗前です。既に70人以上が並んでいて、続々とお客さんが集まっています」16日、長野市桐原にプレオープンしたのは、スーパーマーケットの「A・コープファーマ&