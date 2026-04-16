北海道・函館西警察署は2026年4月16日、函館市吉川町の住宅で砲弾のようなものが見つかったと発表しました。16日午前9時すぎ、この家に住む人の関係者から「家の中に砲弾のようなものがある」と警察に通報がありました。警察官が確認したところ、縦約50センチ、直径約15センチの砲弾のようなものが見つかったということです。 警察は現場から半径50メートルの範囲を対象に避難誘導していて、国道227号も一部通行止めと