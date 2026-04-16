ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は4日（日本時間5日）のナショナルズ戦で走塁時にわき腹を痛めて途中交代。その後、MRI検査で腹斜筋損傷が判明し、負傷者リスト（IL）入りしている。33歳の復帰までの現在地について、地元メディアが報じている。 ■「送球と走塁は問題なくできる」 ベッツは今季、大谷翔平投手、カイル・タッカー外野手に続く新たな3番として順調に開幕を迎えたが、今季8試合目の