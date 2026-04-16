ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は4日（日本時間5日）のナショナルズ戦で走塁時にわき腹を痛めて途中交代。その後、MRI検査で腹斜筋損傷が判明し、負傷者リスト（IL）入りしている。33歳の復帰までの現在地について、地元メディアが報じている。

■「送球と走塁は問題なくできる」

ベッツは今季、大谷翔平投手、カイル・タッカー外野手に続く新たな3番として順調に開幕を迎えたが、今季8試合目のナショナルズ戦で負傷。その後は腹斜筋損傷のためIL入りとなった。

地元メディア『ドジャー・ブルー』は14日（同15日）に「ムーキー・ベッツは順調に回復しているが、スイングまでには慎重を期している」と題した記事を公開し、現状を伝えている。

記事内ではベッツについて「送球と走塁は問題なくできる」としつつ、「リハビリの一環としてバットを振る練習はまだ始めていない」と言及。打撃練習に制限がある中で調整を続けている。

ベッツは「メディシンボールを使った送球練習をしていて、スイングを始めるまでにこれに慣れて、ためらいなく投げられるようになりたい」と語り、「スイングするのが怖い。悪いクセがついてしまうのが怖いけれど、全体的に調整は順調に進んでいる」と現状を説明した。

復帰に向けたプロセスについては「ドジャースはムーキー・ベッツのリハビリ調整が必要か判断しかねている」とされ、マイナーでの調整も含めて今後の判断となる見通し。デーブ・ロバーツ監督も「どれだけの離脱になるか分からないので答えるのは難しい。ベッツはリハビリ調整を好むタイプではないが、模擬試合の機会はあるだろう」と語っている。

3年連続世界一を狙うドジャースにとって、攻守の要であるベッツの復帰は大きな焦点となる。33歳の戦列復帰の時期に注目が集まる。