2026年4月12日、韓国メディア・国民日報は、韓国の国際的な地位向上や海外旅行者の増加に伴い、世界各地で韓国人を標的にした犯罪が相次いでいると報じた。記事によると、ドイツ・ベルリンで先月、結婚を控えた韓国人男性が10代の少年5人組から突然殴打され、顔に催涙スプレーをかけられるという事件が発生した。また、ポルトガルのポルトでは、強盗に遭い所持品をすべて奪われる被害も報告されている。こうした被害は東南アジアの