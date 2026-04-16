エア・カナダは、バンクーバーとモントリオールに「エア・カナダ・カフェ」をオープンした。バンクーバーのラウンジは、バンクーバーを拠点とするスマートデザイングループがデザインを手掛け、彫刻的な天井はスタンレーパークの海岸線、照明は川の岩の有機的なフォルムを想起させるデザインとした。広さは4,489平方フィート、座席数は84席。場所は国内線Cコンコースの50番と51番ゲート付近。バンクーバーでは2軒目の展開となる。