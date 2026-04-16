熊本県南阿蘇村では、本震の発生時刻に合わせ、遺族が祈りを捧げました。 阿蘇市に住む大和忍さんは、当時、大学生だった次男、晃さんが土砂崩れに巻き込まれたとみられる、かつての阿蘇大橋の近くを訪れました。 4月16日午前1時25分、暗闇と静寂の中、亡くなった晃さんへ思いを寄せました。 一緒に晃さんを見つけ出し、共に歩んできた夫の卓也さんは、おととし病気で亡くなりました。 10年の月日、忍さんは今の気持ちをこう話