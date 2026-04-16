サッカーＪリーグ・サンフレッチェ広島の創設に携わり、総監督や強化部長としてクラブの基盤を築いた今西和男（いまにし・かずお）さんが亡くなったことが分かりました。85歳でした。 関係者によりますと、今西さんは広島市内の病院に入院していたということです。 今西さんは広島市中区出身。舟入高校でサッカーを始め、1963年に東洋工業（現・マツダ）に入社しました。ディフェンダーとしてチӦ