全国の教師が児童の盗撮画像をSNSで共有していた事件で、グループチャットを開設した名古屋市の元教師の男に、懲役2年6カ月の実刑判決が言い渡されました。名古屋市の元小学校教師・和田勇二被告（旧姓・森山 42歳）はおととし、校外学習中に女子児童(当時9)の下着を盗撮し、SNSで別の教師に共有するなど10の罪に問われ、起訴内容を認めていました。検察側は、「グループを作成して犯罪行為を助長した」などとし