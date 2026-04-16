エイチ・アイ・エス（HIS）は、トラベルグッズの企画・販売を手掛けるこころ企画を、3月31日付けで連結子会社化した。こころ企画は、2023年3月に設立。「旅を身軽に」をブランドコンセプトに掲げた、トラベルグッズブランド「Tabine（タビネ）」を展開している。資本金は100万円。HISは、発行済株式の70％を取得した。取得額は1億7,500万円。HISでは、主力事業の旅行業と親和性の高い物販・EC事業を次の成長の柱の一つと位置づけて