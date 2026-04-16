モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が16日までに自身のSNSを更新。レザーパンツの“ハーレーコーデ”を披露した。「このズボンすごい好評だったハーレーのアパレルだよやっぱりファットボーイは写真映えするはやく乗りたい」とつづり、白のポロシャツにレザージャケット＆パンツ、ブーツで愛車と色違いのハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイにまたがっている写真などをアッ