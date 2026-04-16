モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が16日までに自身のSNSを更新。レザーパンツの“ハーレーコーデ”を披露した。

「このズボンすごい好評だった ハーレーのアパレルだよ やっぱりファットボーイは写真映えする はやく乗りたい」とつづり、白のポロシャツにレザージャケット＆パンツ、ブーツで愛車と色違いのハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイにまたがっている写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「お似合いのレザーパンツですね！」「エナメル感がアニメっぽいって言うか不二子ちゃんぽい！！」「レザーパンツコーデめちゃくちゃ綺麗大好き 似合う」「美しく勇ましく、光沢感にスタイル抜群さ。とてもカッコいいですよ」「お洒落カッコいい」「似合うなぁー」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、昨季からはKー1でラウンドガールも務めている。昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。