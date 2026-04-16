火事の現場倉敷市堀南 15日夜、岡山県倉敷市のマンションの駐車場で、オートバイ1台と自転車9台が全焼し、エレベーターホールの一部が焼けるなどしました。 この火事で入居者の女性2人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。詳しい容体は分かっていません。