「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初めて背番号４２のユニホームを着て先発マウンドに上がり、３回無失点、５奪三振と完璧な立ち上がりを見せた。先頭のリンドーアには緩急を使いながら追い込み、最後は外角高めのフォーシームで空振り三振に斬った。続くロバートＪｒ．の初球には内角高めにフォーシームが抜けたがすぐに修正。中前にはじき返されたが、パヘズが鮮やかなスライディ