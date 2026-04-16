「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が初めて背番号４２のユニホームを着て先発マウンドに上がり、３回無失点、５奪三振と完璧な立ち上がりを見せた。

先頭のリンドーアには緩急を使いながら追い込み、最後は外角高めのフォーシームで空振り三振に斬った。続くロバートＪｒ．の初球には内角高めにフォーシームが抜けたがすぐに修正。中前にはじき返されたが、パヘズが鮮やかなスライディングキャッチを見せた。最後も一ゴロに打ち取り、三者凡退で立ち上がった。

大谷はこの日、５年ぶりに先発投手に専念しての出場。１３日の第１戦で受けた死球の影響であることをロバーツ監督が試合前会見で明かしていた。いつもならベンチ前に走って戻って慌ただしく打席の準備をするが、ゆっくりと歩いて戻った。

二回は先頭のビシェットを１球で一ゴロに打ち取り、アルバレスには大きく曲がるスイーパーで空振りを奪って追い込むと、アウトローのフォーシームで見逃し三振に仕留めた。ベンジも素早く追い込み、ツーシームでボテボテの三ゴロとなったがマンシーが鮮やかなランニングスローでアウトにした。

キム・ヘソンの２ランで先制した直後の三回は先頭のシミエンはスイーパーで空振り三振。続くメレンデスには左中間を真っ二つに破られる二塁打を浴びたが、ファムをフォーシームで空振り三振に斬った。打順が一巡してリンドーアにはギアを上げて４球目に最速１６０キロを計測。８球目の内角カーブでスミスがＡＢＳチャレンジを発動するも失敗。フルカウントからの１１球目、クイックモーションから高めのフォーシームで空振り三振に仕留めた。思わず２人で笑みをかわす死力を尽くした勝負だった。

四回はロバートＪｒ．をカーブで空振り三振に仕留め、３者連続の６個目。続くベイティは投ゴロに打ち取り、自ら一塁ベースを踏みに行くなどエンジン全開だ。ビシェットも遊ゴロに打ち取り、危なげない投球内容だ。

ここまで２試合に登板し、いずれもクオリティースタートを達成している大谷。今季は１２回で自責点０と抜群の安定感を誇っている。