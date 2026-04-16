CN30×40 IAS J キヤノンは、シネマレンズ「CINE-SERVOレンズ」シリーズより、大判センサー搭載のカメラに対応したサーボ付ズームレンズにおいて世界最望遠となる焦点距離1,200mmを実現しながら、可搬性を維持した「CN30×40 IAS J」を9月下旬に発売する。価格はオープン。RFマウントとPLマウントを用意する。 広角端40mmから、望遠端1,200mmまでの幅広い焦点距離をカバーする30倍ズ&#