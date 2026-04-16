おかやまマラソン実行委員会事務局によりますと、11月8日開催の「おかやまマラソン2026」の岡山市民県民優先枠ランナー募集について、申し込みが4,000人の募集定員に対して13,558人の応募があったと発表しました。 定員に対する倍率は3.4倍で岡山市民県民優先枠の申込者数は2019年大会の12,668人を上回り過去最多になったということです。 抽選結果の通知は来月（5月）15日の予定で、抽選に外れた人は、自動的に一般枠のマ