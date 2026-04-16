これで守備が改善されれば言うことなしだが……。【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！もっかリーグ最多6失策の日本ハム・清宮幸太郎（26）。14日のロッテ戦で一塁守備中に正面のゴロをはじくなど凡ミスをやらかし、新庄監督に「守備イップスだから」と、九回からベンチに下げられた。それでも15日のロッテ戦は前日同様「2番・一塁」で出場。守備は無難にこなした