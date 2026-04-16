北海道・知床沖で２０２２年、遊覧船が沈没した事故で、運航会社社長・桂田精一被告の裁判が４月１６日に開かれています。午後には検察が桂田被告に対し求刑する見通しです。起訴状によりますと、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告は２０２２年４月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。裁判の最大の争点は「事故を予見できたかどうか」です。検察は悪天候が予想され