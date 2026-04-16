熊本県宇城市の路上で、小学生が、男から車に乗るように呼びかけられる事案がありました。警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますと、4月13日午後3時40分ごろ、宇城市三角町三角浦の市道で、下校中の女子児童が、歩いて近づいてきた男から声をかけられました。 男の近くには車が停まっていて「車に乗っていかないか」「車に乗せていってあげるよ」などと話しかけられた小学生は、走って逃げてけがもなかったということで