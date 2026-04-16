熊本県宇城市の路上で、小学生が、男から車に乗るように呼びかけられる事案がありました。警察が注意を呼び掛けています。

警察によりますと、4月13日午後3時40分ごろ、宇城市三角町三角浦の市道で、下校中の女子児童が、歩いて近づいてきた男から声をかけられました。

男の近くには車が停まっていて「車に乗っていかないか」「車に乗せていってあげるよ」などと話しかけられた小学生は、走って逃げてけがもなかったということです。

小学生は男と面識はなく、警察に「男は60歳から70歳ぐらいで、身長160cmのやせ型だった」と話しています。

小学生は当時、1人で下校をしていて、男から離れた後、小学校に相談して発覚しました。

警察は「善意の可能性もある」としたうえで、周辺をパトロールした他、不審な人や車を見かけた際には、110番通報や警察署への通報を呼びかけています。

また、保護者には、

・なるべく複数人での登下校をする

・不審な人や車には近づかない

・身の危険を感じた場合、防犯ブザーや大声を出して周囲に助けを求める

など、子どもへの防犯指導を図ってほしいとしています。