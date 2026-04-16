カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとし、モータースポーツの世界観を表現した腕時計「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、テクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計「EFK-110D」を4月17日に発売する。●テクスチャーダイアルを前面に打ち出すデザイン電気鋳造（電鋳）加工によって繊細な表情をもつテクスチャーダイアルを採用。ホロー形状の時分針や磨き分けを施した立体的なインデックス、挽