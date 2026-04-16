2016年4月に発生した熊本地震について、10年が経つ今年、熊本県と県内市町村が初めて、合同での追悼式を行いました。 式辞熊本県木村敬知事追悼のことば木原稔内閣官房長官大西一史熊本市長誓いのことば熊本市立必由館高校畠田華帆さん田中伶空さん熊本市立千原台高校藏原一恩さん青谷沙衣菜さん ＜熊本地震犠牲者追悼式誓いのことば＞熊本市立必由館高等学校 畠田華帆さん・田中伶空さん熊本市立千原台高