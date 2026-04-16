Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。近所のカフェにでも行こうかと、スマホとイヤホンだけ持って玄関を出た休日の朝。ふと、「あ、あそこのコインパーキング、小銭しか使えなかったんだ」と気づきます。結局リビングに戻って長財布をバッグに突っ込み、せっかくの身軽さが台無しに。そんな「あと一歩の不便さ」を解消してくれそう