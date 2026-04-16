忍者守備といえば菊池涼介、ポジションも動きも今が全盛期広島のベテラン菊池涼介内野手が披露した、全盛期を彷彿とさせる“忍者守備”にファンが沸いている。「2017WBCオランダ戦思い出した」「10年前と変わらん守備してるやんか」とコメントが集まった。15日にバンテリンドームで行われた中日戦、広島が5-2とリードした9回無死一塁。中日・石伊の打球は中堅に抜けるかというゴロ。やや二塁ベース寄りで守った二塁手の菊池は