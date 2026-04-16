物事の“ほつれ”に独特のユーモア今月5日、「永野映画CHANNEL」（BS-TBS）がスタートした。同番組は、YouTubeチャンネル「永野CHANNEL」でも熱く映画愛を語ってきた“シネフィル”の永野が、かつての名作・怪作映画を独自の視点で解説。オープニングで見どころをガイドし、放映後に番組演出・新井勝也氏との“感想戦”を展開する徹底したプログラムだ。芸人・永野の徹底的すぎる潔癖症は武器になる！ ありのままの自分生かして