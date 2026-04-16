【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１５日、人工知能（ＡＩ）の生成画像とみられるイエス・キリストとのツーショットを自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。トランプ氏は１２日にも自身をキリストに重ねるような画像を投稿し、批判を受けて削除したばかりだ。１５日の画像は、米国旗を背景に、キリストがトランプ氏の肩に手を回して抱き寄せるもので、２人とも目を閉じてこめかみに近い部分を触れ