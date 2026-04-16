江西省北部、長江南岸にある中国最大の淡水湖・鄱陽湖の星子ステーションの水位が4月15日、14．71メートルまで上昇し、湖の貯水量は68億3000万立方メートルに達して、1週間で19億7000万立方メートルの純増となりました。鄱陽湖は長江と接続し、両者の水位が相互に影響し合う水域の面積は前年同期比で5倍以上に拡大し、2500平方キロメートルに達しました。水位の継続的な回復は航路とかんがい条件の改善に寄与し、湿地