MicrosoftのWindows 11向けAI機能「Recall」を巡り、セキュリティ研究者のアレックス・ハーゲナ氏が、ユーザーの認証後にRecallの保存データを取得できるツール「TotalRecall Reloaded」を公開しました。Recallは2024年の大きな批判を受けて設計が見直され、Windows Hello認証や仮想化ベースの保護を備える仕組みに改められていましたが、今回の研究はその保護の外側にある処理経路が新たな懸念になり得ることを示したものです。xa