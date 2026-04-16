女優のムン・グニョンが、ふっくらした最近の自身の姿について率直に打ち明けた。15日に放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』第339回の終盤では、永遠の「国民の妹」ことムン・グニョンの出演予告が流れた。この日、ユ・ジェソクは「我々の永遠の国民の妹、ムン・グニョンが健康な姿で戻ってきた」と彼女を歓迎した。ムン・グニョンは「その間に40歳（数え年）になった」という近況とともに、「私、『マイ・