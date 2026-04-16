安藤勝己選定「３歳牡馬番付」（前編）牡馬クラシック第１弾のＧＩ皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）が目前に迫っているが、今年の３歳牡馬戦線は牝馬以上に、かなりの混戦模様だ。そうした状況にあるのは、出世レースのＧ?東京スポーツ杯２歳Ｓ（11月24日／東京・芝1800ｍ）をはじめ、２歳ＧＩの朝日杯フューチュリティＳ（以下、朝日杯FS。12月21日／阪神・芝1600ｍ）、ホープフルＳ（12月27日／中山・芝2000ｍ）と、いず